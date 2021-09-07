“S-400 ayarında bir sistem yapmak için hedef 5 yıl”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında savunma sistemleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinin ayarında bir sistemi Türkiye'nin ne zaman yapabileceğinin sorulması üzerine Başkan Demir, "Ülkemizin 3 sene önce hava savunma sistemi yoktu. Hava savunma sistemi deyince akla S-400'ler gelecek ama hava savunma konusu kademelidir. Uzun menzilli nokta atış yapabilecek füzeler, Atmaca'nın karadan karaya atılacak olanı üzerinde çalışıyoruz. Elektronik harpte çok önemli ürünler sahaya vermeye başladık. Çeşitli prototipler geliştirmeye devam ediyoruz. Bazılarını geliştirmeye, bazılarını envantere eklemeye çalışıyoruz. S-400 ayarında bir savunma sistemini yerli olarak yapmak için hedefimiz 5 yıl" dedi. Projelerin hazırlanma süreçleriyle ilgili de bilgi veren Demir, "İhtiyaç bize bildirilir biz ihtiyaç üzerine projeyi şekillendirip teslimini yaparız. Projeyi yürütürken de teknoloji kazanımı yerlilik ve millikle ilgili bazı kriterlerimiz var. Belki istenenin de bir adım ötesinde bir ürün geliştirmek için yola çıkıyoruz. Mesela Akıncı şu anda envantere girdi ama gelişmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

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