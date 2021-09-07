  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuruları başlıyor!

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuruları başlıyor!

Sağlık Bakanlığı atama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak. İlk defa veya yeniden yapılacak atamalar için başvurular 8-14 Eylül'de alınacak, kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuruları başlıyor!

07.09.2021, 09:42

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 8-14 Eylül'de yapılacak.

Sağlık Bakanlığının "2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuruları başlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.