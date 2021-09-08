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8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 8 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 914 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 262 oldu. İyileşen hasta sayısı 30 bin 103 olurken toplam 308 bin 437 test yapıldı.

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

08.09.2021, 21:23 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021, 21:31

Son 24 saatte 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi, 262 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 103 kişi sağlığına kavuştu.

Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." dedi.

1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81.60 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 81.60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 63.31 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 39 MİLYON 298 BİN 396 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 50 milyon 648 bin 789 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 39 milyon 298 bin 396 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 208 bin 878 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 23 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 638 de yeni vaka tespit edilmişti.

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