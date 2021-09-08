‘Aşılamada 100 milyona 2-3 günde ulaşacağız’

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini kaydeden Koca, "Genel olarak aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az bir doz aşı olma oranı da giderek yükseldi" dedi. Bakan Koca, okulları kapatmak istemediklerini vurgulayarak, "Çünkü 'Artık elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımızın aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz" dedi.

'MU' VARYANTI İKİ VAKADA GÖRÜLDÜ

BAKAN Koca, ilk olarak Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine, "Yeni bir tedbir anlamında değil, şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu. Giderek aşılama oranının da artışıyla vakaların aşağı doğru düşeceğini düşünüyorum ama bizim toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar tedbirleri, maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.