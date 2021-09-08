Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.
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Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.
Başkan Erdoğan'dan öğretmen atama müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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