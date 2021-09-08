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Haberler Gündem Bilim Kurulu sona erdi: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz

Bilim Kurulu sona erdi: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz

Bilim Kurulu Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda yüz yüze eğitimin başlaması ve koronavirüsle mücadele dönemindeki yeni gelişmeler ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklamada bulundu.

Bilim Kurulu sona erdi: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz

08.09.2021, 21:08 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021, 21:13

Kororavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de videokonferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen toplantının gündeminde; vaka sayıları, aşı çalışmalarında son durum ve aşılamada gelinen son nokta yer aldı.

Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

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