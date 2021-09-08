Bilim Kurulu sona erdi: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz

Kororavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de videokonferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen toplantının gündeminde; vaka sayıları, aşı çalışmalarında son durum ve aşılamada gelinen son nokta yer aldı.

Gelen son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz" dedi.