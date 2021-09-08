“Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında önemli bir adım”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, gelecek üç senenin ekonomideki yol haritasını içeren Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda önemli bir adım olduğuna inandığı Orta Vadeli Program'ın Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

BÜTÜN HEDEFLERİ AÇIKLADI

BAŞKAN Erdoğan paylaşımında, "Ekonominin yıllık ortalama 5,3 oranında büyümesini, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, ihracatın 3 yılın sonunda 250 milyar doları aşacağını, program dönemi sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 seviyesine gerilemesini, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesini, faiz dışı dengenin yüzde 0,3 fazlaya dönmesini, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini öngörüyoruz. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

"BİZE DÜŞEN SÜRECİ DİKKATLE TAKİP ETMEK"

BAŞKAN Erdoğan, dün akşam Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tshisekedi'ye FETÖ ile mücadele konusunda verdiği destek için teşekkür eden Başkan Erdoğan. "Güvenlik ve terörle mücadele konularında da işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz" dedi. Afganistan'da kurulan geçici kabine ile ilgili ilk değerlendirmesini de yapan Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu Kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen bu süreci dikkatle takip etmektir. Temennim tüm Afganistan halkı için hayırlı olması."