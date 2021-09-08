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Haberler Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

8.9.2021

SURİYE'NİN El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu. Şehit Yiğit'in naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na, oradan da törenle memleketine gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
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