  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem NATO Komite Başkanı’ndan İzmir’de kilise ziyareti

NATO Komite Başkanı’ndan İzmir’de kilise ziyareti

Rob Bauer, Bakan Akar ile görüşmesinin ardından İzmir’e geçerek St. Polikarp Kilisesi’ni ziyaret etti.

NATO Komite Başkanı’ndan İzmir’de kilise ziyareti

8.9.2021

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer, ardından İzmir'e geçti. Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti. Ankara'daki görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. NATO Komite Başkanı Bauer, daha sonra İzmir'e uğrayarak Alsancak'taki Saint Polikarp Kilisesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Konuşmasında terörle mücadele vurgusu yapan Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NATO Komite Başkanı’ndan İzmir’de kilise ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.