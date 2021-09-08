NATO Komite Başkanı’ndan İzmir’de kilise ziyareti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer, ardından İzmir'e geçti. Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer'i kabul etti. Ankara'daki görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. NATO Komite Başkanı Bauer, daha sonra İzmir'e uğrayarak Alsancak'taki Saint Polikarp Kilisesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Konuşmasında terörle mücadele vurgusu yapan Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek" diye konuştu.