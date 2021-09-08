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Haberler Gündem Son dakika: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi....Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
AA

08.09.2021, 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021, 12:16

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

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