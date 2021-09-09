‘Enerjide ülkemizi daha da ileriye götüreceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, inşa edilen hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardıklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesine ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin" dedi.

İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Türkiye'nin hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 31 bin 436 megavat kurulu gücü ile 735 hidroelektrik santralinin bulunduğunu, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20,1 olduğunu aktardı.