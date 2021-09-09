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Haberler Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
DHA

09.09.2021, 11:56

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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