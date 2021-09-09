Galen Araştırma Merkezi açılıyor

EGE Bölgesi'nin sağlık temalı ilk üniversitesi olarak kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ), ikinci akademik yılında araştırma laboratuvarlarını faaliyete geçiriyor. İZTÜ, tıbbın ve eczacılığın öncülerinden İzmir-Bergama doğumlu Galen'in adını aldığı Galen Araştırma Merkezi'ni, Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Neşe Atabey'in kuruculuğunda bugün faaliyete geçiriyor.



BİLİM GÜNLERİ BAŞLIYOR

GALEN Araştırma Merkezi'nin tüm öğrencilere açık olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk " Öğrencilerimiz 1'inci sınıftan itibaren isterse bu laboratuvarlarda çalışarak staj yapabilir. Araştırma merkezimizin en önemli çalışmaları nihai hedefli hastalıklara karşı yeni nesil ilaçlar geliştirmeye yönelik olacaktır. Burada geliştirdiğimiz teknolojileri de ilaç sanayisi ile ürüne dönüştürerek insanlığın hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu. Galen Araştırma Merkezi'nin açılışı vesilesiyle bugün "İZTÜ Galen Bilim Günleri" etkinliğinin düzenleneceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, " Aşılarda ve İlaçlarda Yeni Ufuklar" başlığı taşıyan uluslararası tanınmış bilim insanlarının sunumlar yapacağı bu etkinlikte tıpta çığır açan ve Covid- 19 pandemisine karşı en etkin silah olan mRNA aşısının mucitlerinden Dr. Özlem Türeci; bilimsel açılış konuşmasını yapacak. Ayrıca ülkemizden Mayda Gürsel ve Hakan Akbulut, yerli Covid-19 aşı çalışmaları sunacaklar. İlaç alanında İsveç'ten Evren Alıcı hücre ilaçlarla ilgili ABD'den Fatih Uçkun, Aykut Üren ve Özgür Şahin ise kanserde hedefe özgün ilaçlar ve immüno-onkolojik ilaçlar hakkındaki araştırma sonuçlarını katılımcılara aktaracaklardır" diye konuştu.

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