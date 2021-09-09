Öğretmen atamalarında başvuru takvimi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün sosyal medya hesabından öğretmen atamalarıyla ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

SONUÇLAR 31 OCAK 2022'DE AÇIKLANACAK

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen atamalarının detaylarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre atamalar için ön başvuru ve sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Binlerce öğretmenin heyecan içinde beklemeye geçeceği sonuçlar ise 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Öğretmenler, bu tarihlerden sonra atamaları gerçekleştirilen okullara kavuşmuş olacak.