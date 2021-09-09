Sahte aşı kartı ve negatif PCR test sonucunun cezası! Kasten yaralama ya da öldürme

Kovid-19 salgınına karşı ülkeler, toplum sağlığının korunması için aşı olmayanlarla ilgili çeşitli önlemler alıyor. Türkiye'de de aşı olmayanlardan, eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu etkinliklere katılımda ve şehirlerarası seyahatlerde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulanıyor. Bu süreçte aşı olmak istemeyen bazı kişiler de hukuk dışı yollara başvurabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine tanımlanan aşılarını olmayan bu kişiler, sahte aşı kartlarına ya da sahte negatif sonuçlu PCR testlerinin teminine yöneliyor.



BELGEDE SAHTECİLİK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, kişilerin Kovid-19 önlemi olarak aşı olmama tercihinde bulunurken, bunun sadece kendileriyle ilgili değil başkalarının sağlığı üzerinde de etkili olabilecek bir karar olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledi. Sözüer, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığının aşı kartını taklit ederek sahte aşı kartı düzenlemek resmi belgede sahtecilik suçudur. Bunu düzenleyen sağlık mesleği mensubu olduğunda öngörülen hapis cezası 8 yıla varabilmektedir. Negatif PCR test sonucunu gösterir belgeyi sahte olarak üretmek de yine belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Sadece sahte aşı kartı veya PCR test sonuç belgesini düzenleyenler değil, bunların düzenlenmesini isteyen ve kullananlar da ceza hukuku bakımından sorumlu olacaklardır. Şayet sahte aşı kartı için kamusal görev yapan sağlık çalışanına maddi menfaat sağlanmış ise bu durumda 'rüşvet' suçu söz konusu olur. Sahte aşı kartı veya PCR test sonucu belgesi için verilen paralar müsadere edilir. Bu suçlardan mahkum olanlar, kamu görevi yasağı gibi pek çok hak yoksunluğu güvenlik tedbiri olarak uygulanır."

HEM YAPAN HEM YAPTIRAN SUÇLU

SAHTE PCR test sonucu verenin özel bir sağlık kuruluşu olması halinde bunu bilen yöneticilerinin de cezalandırılıp kuruluşun faaliyet izninin iptal edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözüer, şunları kaydetti: "Kendinde virüs olduğunu biliyor ve sahte aşı kartı veya PCR test sonucu kullanıp başkalarının Kovid-19 hastası olmasına neden oluyor. Hastalık bulaşan kişi iyileşirse taksirle veya bilinçli taksirle ya da olası kastla yaralama, virüs bulaşan kişi ölürse, taksirle veya bilinçli taksirle ya da olası kastla öldürme suçları gündeme gelecektir. Yine hem sahte belgeyi düzenleyen hem de kullananlar sorumlu tutulacaktır."