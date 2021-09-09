Son dakika: Bakan Koca’dan kritik açıklama! Saat 18.00’a dikkat çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden merak uayndıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021