Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden merak uayndıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! Saat 18.00'a dikkat çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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