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Haberler Gündem Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! Saat 18.00'a dikkat çekti

Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! Saat 18.00'a dikkat çekti

Son dakika haberi...Bakan Koca "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." dedi.

Son dakika: Bakan Koca’dan kritik açıklama! Saat 18.00’a dikkat çekti

09.09.2021, 11:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021, 12:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden merak uayndıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

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