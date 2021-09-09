Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni normalleşme süreci

İkinci tur görüşmeler 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

TÜRKİYE ile Mısır arasında Ankara'da gerçekleştirilen istikşafi istişarelerin ikinci tur görüşmelerinde, ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzuların teyit edildiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye- Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlendiği belirtilerek, "Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır" ifadelerine yer verildi.