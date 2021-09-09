Üniversitelerde eğitim yüz yüze

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, kampüslerde Kovid-19 ile ilgili sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini bildirdi. Özvar, üniversitelerde öğrencilerin 1,5 yıldır uzaktan eğitim yoluyla derslerine devam ettiğini dile getirdi.



HİBRİT SİSTEM OLACAK

YÖK, TSE ve Sağlık Bakanlığı ile geçen yıl hazırlanan rehberin güncellendiğini ve yeni duruma uyarlandığını belirten Prof. Dr. Özvar, "Maske ve mesafe kurallarına uyulması, tıbbi danışmanlık verilebilmesi, dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ders saatlerinin sınırlı tutulması, basit gibi görünen ancak önemli önlemlerdir" dedi. Rehberde, eğitim öğretim süreçlerine ilişkin detayların yer aldığını anlatan Özvar, şu bilgileri verdi:"Üniversitelerimizde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek. Böylece üniversitelerimizde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi, senkron ve asenkron gibi uzaktan eğitim yöntemleriyle üniversitelerimizdeki öğretimin daha zengin şekilde yürütülmesine imkan sağlanacak."