ABD semalarında 11 Eylül hayaleti dolaşıyor

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ:



TARİH: 11 EYLÜL 2001

ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül'de İkiz Kuleler'e düzenlenen intihar saldırılarını bahane ederek, "Haçlı Seferi" başlattığını iddia etmiş ve Afganistan'ı işgal harekâtını başlatmıştı. Ve aradan 20 yıl geçtikten sonra ABD, tasını tarağını toplayarak Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. NOKTA.

11 Eylül 2001 kurgulanmış saldırıları üzerine oğul Bush, "21. yüzyılın ilk savaşını kararlı bir biçimde kazanma zamanı artık gelmiştir" demekten utanmıyordu.

2001 yılı, 21'incı yüzyılın ilk yılıydı. Derin Amerika 20'nci yüzyılın emperyalist bir ülkesi olarak, yeni yüzyılda da emperyalist ruhunu göstereceğini ilan ediyordu. 20'nci yüzyılda özellikle Müslüman dünyada akıttığı kanların, gözyaşlarının hesabını vermeden, kan ve gözyaşı akıtmaya devam edecekti.

Aradan 20 yıl geçti. Emperyalist ABD, üzerine çöktüğü Afganistan'ın tüm kurumlarıyla birlikte içini boşalttı. Kan ve gözyaşı bırakarak, mağdur ve mazlum Afgan halkının bedduaları eşliğinde geriye çekildi.

AIR FORCE 1109...

ABD, insan istiflediği kargo uçağına "Air Force 1109" yazdı.

1109, 11 Eylül'ün kod adıdır.

Müslüman bir ülkeyi paramparça ederek güya Afganistan'dan intikamını aldığını sanıyor.

11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bu olayları bahane eden ABD'nin işgal ettiği Afganistan'dan terk edişi daha derinliğine konuşulacak, yazılacaktır.



11 EYLÜL'ÜN ARKA PLANI

11 Eylül saldırılarının bir terörist saldırısı mı yoksa DERİN ABD(CIA-PENTAGON) tarafından kurgulanmış plana göre BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ'ni hayata geçirmek üzere ABD halkını bu sefere katılmaya ikna etmek mi olduğu net olarak ortaya çıkacaktır.

ÇÜNKÜ BU DÜNYADA

HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ.

GERÇEKLERİN ER YA DA

GEÇ ORTAYA ÇIKMAK GİBİ

KÖTÜ BIR HUYU VARDIR.

GERÇEKLERİ GÖRMEMEK

İÇİN DİRENSENİZ DE, DOĞ-

RULAR GELİP BİRER ÇİVİ

GİBİ BEYİNLRE SAPLANIR.

Bazı sorular eşliğinde Derin ABD'nin 11 Eylül 2001'de Afganistan'dan başlattığı çökme harekâtlarının arka planına bakalım.

1. Kaçırılan uçaklar niye durdurulamadı?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri, güya El-Kaide tarafından kaçırıldığı iddia edilen dört uçaktan hiçbirini neden durduramadı ya da düşüremedi?

Güya, o gün Amerikan Hava Kuvvetleri merkezinde olağan bir tatbikat yapılıyordu. Sivil Sızan bilgilere göre, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney uçaklara dokunmamaları için orduya talimat verdi.

2. İkiz Kuleler'in Çökmesi İkiz Kuleler neden çok çabuk (yani birkaç katta çıkan yangın daha 1-2 saattir sürüyorken) ve kendi içine doğru çöktü?

Sızan bilgilere göre, İkiz Kuleler kontrollü patlamalarla yıkıldı. Binaların çok çabuk yıkılması, yangınların nispeten kısa sürmesi (2. kulede 56 dakika, 1. kulede 102 dakika), çöküşten kısa süre önce patlamalar duyanların olması, çöküşün başladığı katlardan çok altlardaki bazı pencerelerde şiddetli enkaz püskürmeleri görülmesi buna işaret ediyor.

3. Pentagon Saldırısı muamması Amatör bir pilot, ticari bir uçağı çok zor bir manevrayla dünyanın en güçlü ordusunun komuta merkezine, üstelik bir uçak kaçırma uyarısından 78 dakika sonra nasıl gidebildi?

Tartışılan bilgilere göre, Pan- American Boeing 757 uçağını El-Kaidecilerin değil de Pentagon'un yönettiği öne sürüldü.

4. Dördüncü Uçak: United Havayolları'nın 93 sefer sayılı uçağı parçaları görülmedi?

Uçağın kalıntılarının geniş bir alana yayıldığı teorileri doğru çıkmadı. Çünkü ABD, orduya ticari uçağı vurma emri vermemişti.

5. Dünya Ticaret Merkezi'nde 7 numaralı binanın yıkılması.

Bugüne dek hiçbir çelik kafesli gökdelen yangın yüzünden yıkılmamışken, uçağın çarpmadığı bir bina nasıl bu kadar çabuk ve simetrik bir şekilde yıkılabilir?

Ağırlıklı olarak tartışılan bilgilere göre, CIA ve istihbarat servislerinin bulunduğu 7 numaralı bina, patlayıcı ve yanıcı maddeler kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. 2,25 saniyede serbest düşüşe geçen binanın çöküş hızı üzerinde duruluyor. Bu kadar hızlı ve simetrik bir çöküşe ancak patlayıcıların yol açabileceği belirtiliyor.

Resmi söyleme güvenmeyen bazı bilim adamları, olay yerinden aldıkları dört ayrı toz örneğini incelediklerini ve ısıtıldığında şiddetli patlamaya yol açan alaşımlar bulduklarını öne sürüyor.

Bu çevreler yalnızca 7 numaralı binada değil İkiz Kuleler'in içinde de tonlarca alüminyum-demir oksit karışımının ve başka patlayıcıların bulunduğunu savunuyor.

YARIN: DERİN ABD'NİN PLANLARI NASIL BOZULDU