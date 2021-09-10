Aşılamada 100 milyon doza ulaştık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün saat 12.54 itibariyle toplam aşı dozunda yüz milyona ulaşıldığını müjdeleyerek, "Yüz milyon doz aşı 84 milyona hayırlı olsun" dedi. "Yüz milyon doz için milyonlarca insan karar verdik, harekete geçtik" diyen Bakan Koca, "100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır. Katkısı olan herkesi kutluyorum" diye konuştu.

TURKOVAC MÜJDESİ

18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranının yüzde 82, ikinci doz aşı oranının yüzde 63,8 olduğunu açıklayan Bakan Koca, 6 milyon 32 bin kişinin de tam doz aşısını yaptırdığını söyledi. Koca, şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümünün aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu belirtti. "100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor" diye konuşan Koca, "Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığı" dedi. Yerli aşı TURKOVAC ile ilgili de müjde veren Koca, "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC'ın seri üretimine Ekim ayında geçeceğiz" diye konuştu.