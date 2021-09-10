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Haberler Gündem Mehmetçik teröristlere bomba yağdırıyor

Mehmetçik teröristlere bomba yağdırıyor

Mehmetçik teröristlere bomba yağdırıyor

10.9.2021

FIRAT Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısında Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in şehit olması ve 4 askerin yaralanmasının ardından bölge abluka altına alındı. Saldırının ardından başlatılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı dün 6 daha artarak 24'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı müdahalele etkisiz hale getirildi" denildi. Bakanlık, aynı bölgede ikinci operasyonda da 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

METİNA'DA OPERASYON
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da ise, eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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