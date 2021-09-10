Sakil gösteriye KADEM’den suç duyurusu

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen KADEM avukatları, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Söz konusu dilekçede, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ÇYDD Edremit Şube Başkanı Nedret Aldemir ile tespit edilecek sorumlular hakkında "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak, cezalandırılmaları talep edildi.

Adliye önünde "Kadına şiddete dur de!" yazılı pankartlar taşıyan bir grup ile açıklama yapan KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Canan Sarı, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ilçe belediyesi ve ÇYDD Edremit Şubesi tarafından düzenlenen törenin skandal bir gösteriye sahne olduğu söyledi.

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Gösteride, çarşaflı bir Türk kadınına diz çöktürülerek zincire vurulduğu, ardından zincirden ve çarşaftan kurtularak özgürleştiği mesajı verildiğini kaydeden Sarı, şöyle devam etti:

"Türk halkının topyekun verdiği özgürlük mücadelesini, kadınların çarşaftan kurtulmasıyla anlatan bu sakil gösteri, vatan uğruna canını veren şehitlerimize ve Türk kadınına hakarettir. Türk halkı, özgürlük mücadelesini inanç ve değerlere karşı değil, bu değerleri hedef alan düşmana karşı vermiştir. Cumhuriyeti ve özgürleşmeyi, kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmek en basit ifadesiyle ilkelliktir. Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır."

Sarı, toplumsal barışın sağlanmasının bu köhne zihniyetin en azından saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

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"Unutulmamalıdır ki bugün bu topraklarda esaret altında yaşamıyorsak bunu çarşafıyla cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde omuz omuza çarpışan Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz." diyen Sarı, şunları kaydetti:

"Özgürlüğü örtünmemek zanneden, çağdaşlığı örtülü kadınlara hakarette arayan bu zihniyete karşı KADEM olarak bizler, Türk devletinin esaslarını, Türk milletinin hassas değerlerini aşağılayan, toplumu ayrıştıran, ötekileştiren ve halk arasında kin ve nefret tohumları eken kişi ve kurumlarla mücadelede kararlıyız. Başta Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesi olmak üzere, bu hakaret ve aşağılamada payı olan herkesten yargı önünde hesap sorulması için az önce suç duyurusunda bulunduk. İlerleyen süreçte de olayın takipçisi olacağız."