Son dakika: Başkan Erdoğan’dan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etmek için Kahramanmaraş'ta. Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır ve biz aşkı böyle anladık, böyle tanımladık ve bu yola böyle çıktık. Buradan Kahramanmaraş'ın tüm hanelerini canı gönülden selamlıyorum.



Gençler esasen kahramanlar diyarı Maraş'a 31 Temmuz'da gelecektik ancak orman yangınları sebebiyle ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Kahramanmaraş'a verdiğimiz sözü yerine getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.