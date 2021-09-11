AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı, yapıldı. Uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya geçti ve buradaki konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptıklarını, temel gıda maddelerinden barınmaya kadar vatandaşların her türlü ihtiyacının giderildiğini ifade eden Erdoğan, "Afetzedelere 'devlet nerede?' diye sordurmadık. Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. İmkanları da gelişmiştir. Bugün hedefleriyle büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Benzer afetlere maruz kalan batılı ülkeler günlerce afet bölgelerine ulaşamazken, devletimizin vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Binaların yerine yenilerini inşa etmeye başladık. 1 yıl içerisinde bunları bitireceğiz. Hak sahiplerine binalarını teslim edeceğiz" diye konuştu.

'İSTİSMAR PEŞİNDE KOŞTULAR'

Afetlerle mücadele sürecinde muhalefetin ise çalışmalara destek olmak yerine olayları günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet ettiğini de aktaran Erdoğan, "Öyle ki, vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri istismar peşinde koştular. Olmadık iftiralarla, yetmediği yerde yalan terörüne sarılarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Afetler meselesinde de muhalefet sınıfta kalmıştır. Muhalefetin her konuyu siyasileştirme gayreti burada da ifşa olmuştur" ifadelerini kullandı.

'FATİH SULTAN KİM, SİZ KİM?'

Başkan Erdoğan'ın hedefinde İP lideri Meral Akşener de vardı. Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a benzettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Ne diyor, duvarlara yazdılar. Diyorlardı ki 'Zulüm 1453'te başladı'. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun! Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında, Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Sizin farkınız yok. Fatih kim, sizler kim? Varsın onlar sen ben kavgasıyla günü kurtarma çabası içinde olsunlar, hiç endişeniz olmasın biz dimdik ayaktayız. Bay Kemal de yine aynı yürüyüşü yapanlardandı. Bizse Türk siyasetinin kalitesini düşürenlere aldırmadan, 84 milyonun tamamının huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz. Desteğinizle bize hep umut aşıladınız. Zorluklar karşısında mücadele azmimizi siz bilediniz" ifadelerini kullandı.

106 TESİSİN AÇILIŞI YAPILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında toplam 106 tesisim toplu açılışını da yaptı. İl Danışma Toplantısı'nın ardından toplu açılış törenine geçen Erdoğan, vatandaşların hizmetine sunulan yatırımların, Kahramanmaraş'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Milli İrade Meydanı'nda yapılan toplu açılış programında yer alan tesislerin toplam maliyetinin 1,7 milyar liraya olduğu ifade edildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, kentte siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile de bir araya geldi.

'RAFLARDAKİ FAHİS FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEGİZ'

BAŞKAN Erdoğan, maliyetlerdeki yükselişle ve fırsatçılarla mücadele ederek milletin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacaklarını belirtti. Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Ödenecek bedelleri ödedik. Artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir" dedi.