Manipülasyon siyasetine karşı ‘Doğru mu?’ platformu

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, günümüzde bir ulusal güvenlik tehidi olan dezenformasyon ve manipülasyon siyasetine karşı bir direnç ortaya koyacak olan 'Doğru mu?' platformu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2016'da Oxford Sözlüğü'nün "Post-Truth"u yani "Hakikat ötesi" kelimesini yılın kelimesi olarak seçmesinin ardından bu ifadenin siyaset ve toplum kavramlarıyla birlikte kullanıldığını aktaran Altun, "Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki hakikat mücadelesinde önemli bir rol oynayacak, sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyona karşı direnç inşa edecek yeni nesil doğrulama platformu "DOĞRU MU?" üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. "DOĞRU MU?" platformu ile siyasetsizliği siyaset haline getiren aktörler ve figürler tarafından sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacı giderilecektir" dedi.

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