Pençe Şimşek bölgesinde 6 PKK üyesi daha öldürüldü

KUZEY Irak'taki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

KIRMIZI BÜLTEN'DEKİ DEAŞ'LI TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.