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Haberler Gündem ‘Hiçbir okulumuzda eğitime ara verilmedi’

‘Hiçbir okulumuzda eğitime ara verilmedi’

‘Hiçbir okulumuzda eğitime ara verilmedi’

12.9.2021

YÜZ yüze eğitimde ilk haftayı değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Aslında ikinci haftaya girdik. Özellikle belirtmek isterim ki hiçbir okulumuz şu ana kadar bu süreç nedeniyle eğitime ara vermedi' ifadelerini kullandı. Okullarda sürecin kontrollü bir şekilde devam ettiğini ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Özer, "Salgın sadece okulları etkilemiyor, tüm alanları etkiliyor. Dolayısıyla önlemlerin de okul içi ve okul dışı tüm alanlarda uygulanması lazım. Okullarda gösterilen hassasiyeti okul dışında da vatandaşlarımızın göstermesi lazım" uyarısında bulundu.
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