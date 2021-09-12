‘Zillete düşen kaybedecek’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten İP lideri Meral Akşener'e sert çıktı. Bahçeli, "Çürümüş Bizans ve haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz" dedi.

'NAMUS BORCUMUZDUR'

DÜN millet haşmetinin zillet rezaletini yendiğini vurgulayan Bahçeli, "BUGÜN tarih bir kez daha tekerrür edecek, zillete düşen fitneciler kaybedecektir. Bu, Ertuğrul Gazi'ye ve evlatlarına namus borcumuzdur. Bu, İstanbul'a milli varlığımızı ilmik ilmik dokuyan Fatihimize vefa sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.