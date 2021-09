‘Afetle mücadelede birçok ülkeden iyiyiz’

Antalya Manavgat'ta Türkiye tarihinin en büyük yangınından sonra evleri, eşyaları ve araçları yanan, hayvanları telef olan vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yangın afetinden zarar gören çiftçilere traktör bağışı çağrısı yapılmasının ardından yangında traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri teslim edildi. Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen araçların teslim törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN'ın Genel Müdürü Halim Tosun ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



'TOPLAM 25 TRAKTÖR YANDI'

Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'da, Muğla'da, değişik bölgelerde büyük yangınlar oldu. Manavgat'ta yangın 11 gün sürdü. Hep beraber sahadaydık. Cumhurbaşkanımız yerinde incelemeler yaptı. Kalemler Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında çiftçilerimiz traktörlerinin yandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi ve bakanımız gereğini yapacağını söyledi. Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. 25 traktör Antalya'da yandı. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının olmadığını söyleyerek, almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da traktör almak yerine bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD bu bedelleri ödedi. Bugün 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz. Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa gözden geçireceğiz. Ankara'da da birkaç gün önce bundan sonra yaşanacak afetlere nasıl daha iyi hazırlanabiliriz bunu değerlendirdik. Birçok ülkeye göre biz afetle mücadelede daha iyiyiz ama bunu da yetersiz görüyoruz" dedi.



FİRMALARA TEŞEKKÜR ETTİ

Traktör dağıtımının kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Çocukluğumda babamın çiftliğinde çok çalıştım. 16 traktörü vatandaşlarımıza dağıtırken hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz. Biz bu afet başladığı zaman maddi olarak da buradaydık. Türkiye'nin her yerinden insanlar yardım yapmak istediklerini belirtti. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. TÜMOSAN ve Türktraktör'e teşekkür ediyoruz. AK Parti iktidarı olarak her zaman çiftçinin yanında olduk. Bundan sonra da her alanda daha güçlü destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki mülteci sorununa da değindi. Mültecilerin Covid- 19'la birlikte bütün dünyada sorun olduğunu ifade ederek, "Artık mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini anladılar. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Bu konuda komşu ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak biz bir inisiyatif başlattık. Savaş devam ederken bir ülkenin yeniden inşası gerçekçi değildi. Rejimle ilgili hepimizin tutumu belli ama sahada temel ihtiyaçları karşılamak mümkün" diye konuştu. Afganistan'daki durumun Suriye'den çok farklı olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, "İnsanları hemen göndermek doğru da değil, mümkün de değil. Muhataplarımız yok. Toplumda bir rahatsızlık da var. Ama bu işe ırkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlış" ifadelerini kullandı.