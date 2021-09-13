Başkan Erdoğan’dan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni’nden önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şişecam Polatlı Düzcam üretim tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. 1935'te üretim serüvenine başlayan Şişecam, cam sektöründe bugün ülkemizin en prestijli markalarından biri.



14 ülkede üretim yapan Şişecam, 156 ülkeye aşan ihracatıyla küresel bir oyuncu. Yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlıyor. Dünyada cam ev eşyasında ilk 3'te cam ambalaj ve düz camda ilk 5'te yer alıyor. 86 yıldır istikrarlı artan pazar payı firmanın üretime ihracata ve sağlıklı büyümeye verdiği önemi gösteriyor.



1 MİLYAR LİRA İLAVE YATIRIM

Bursa, Kırklareli, Mersin ve Ankara'da üretim yapan firma 1 milyar lira ilave yatırımla düzcam üretim kapasitesini 2 milyon tona çıkarmıştır. Bu tesis 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa'nın en büyük düz cam üssü olmanın yanı sıra 315 insanımıza ilave istihdam sağlamakta. Cama dayalı ürünlerin inşaattan, otomotive elektronikten savunma sanayine hemen her alanda kullanımının yaygınlaştığı düşünüldüğünde bu tesisin ülkemiz ekonomisi için taşıdığı önem çok daha iyi anlaşılacak.

'İÇ PİYASAMIZDAN KARŞILANMASINI ARZU EDİYORUZ'

Özellikle güneş paneli camlarıyla sağlık endüstrisinde kullanılan camlar bunların başında geliyor. Her stratejik üründe olduğu gibi nitelikli cam ürünlerinde talebin kendi iç piyasamızdan karşılanmasını arzu ediyoruz. Şişecam'ın engin tecrübesi ve güçlü kapasitesiyle bu eksiği gidereceğine inanıyoruz.

AR-GE'YE 124 MİLYON LİRA

Geri dönüşüm projeleriyle yeşil ekonomiye katkı sağlayan Şişecam'ın atılımlarını zirvede kalma iradesinin güçlü birer işareti olarak görüyoruz. Devletimiz verdiği desteklerle Şişecam'a sahip çıkmıştır. Şişecam'a yaptığı Ar-Ge çalışmalarına yaklaşık 124 milyon lira kaynak aktardık. Firmamız adına 3 milyar 856 milyon lira tutarında 20 adet teşvik belgesi düzenledik.

Şu an içinde bulunduğumuz bu fabrika için 2 adet yatırım teşvik belgesi düzenleyerek 751 milyon liralık yatırımın önünü açtık. Devletten aldığını milletine fazlasıyla geri veren Şişecam, dünya çapındaki üretim ağıyla bu destekleri ziyadesiyle hak ettiğini göstermiştir.

Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var. Bundan sonra da Türkiye'nin potansiyeline inanan ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.

Tesisimizin ülkemiz sanayine ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Diğer firmalarımızı da ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirmeye davet ediyorum.