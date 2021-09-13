Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli mesajlar

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantının ardından Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.





İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu safer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir. O mücadele emeği geçenlere saygılarımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.



Bu sene Göbeklitepe'deki 13 bin yıl öncesine tarihlenen 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen taşın küçültülmüş kopyası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla BM bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlayacak.

"Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti üçüncü yılına girdi. Hakkari, Şırnak, İzmir ve Muş'ta da aileler vicdan nöbetini tutmaya devam ediyor. Diğer illerdeki anneler de gündemimizdedir.

"EREN OPERASYONLARI 15 BÖLGEDE SÜRÜYOR"

Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor. İnsanlık düşmanı yapı olan terör karşı yapılan mücadele sorumluluğumuzdur.

"130 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR"

Güvenlik güçlerimiz bu sene ülkemizde 130 terör eylemi engellenmiştir. Engellenen 130 eylem karşısında kararlı mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar da devam ediyor.

"EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE17 KATINA ÇIKARILMIŞTIR"

Okul öncesi eğitim çocukları eğitime hazırlamak için kritik bir rol oynuyor. Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat artmıştır. 4+4+4 sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmemiz, okullaşma oranını 87.93'e ulaştırdı. MEB'in bütçesi sürekli olarak artırılmıştır. Eğitime ayrılan bütçe 17, yatırıma ayrılan bütçe 5 katına çıkarılmıştır. Öznemiz öğretmenlerimizdir. Eğitim alanını güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitim ülkenin geleceğidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' KİTABI

Sayın Cumhurbaşkanımızın kitabı yayınlandı. Bu kitap ülkemizin siyasi ve çeşitli konulardaki liderlik ettiği konuları anlatıyor. BM'deki çifte standart meselesidir. BM'nin meşruiyet, kapsayıcı sorunları var. Cumhurbaşkanımız BM toplantılarına katıldığında yüksek sesle bunları ifade etti. Veto konusundaki imtiyazın ortadan kalkması gibi konularda bu kitapta sadece eleştirileri değil değerlendirmeleri de okumak mümkün olacaktır. Aslında kurumların giderek işlevsizleştiği dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu kitapta Türkiye'nin hangi reform önerilerinde bulunduğu görülecektir. Bu kitaptan gelecek gelir AFAD'a bağışlanacaktır.

MISIR'LA İKİLİ İLİŞKİLER

Mısır'la ilişkilerimizde normalleşme süreci yaşanıyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Haftalık 21 seferle THY, Afrika'da en çok seferi Kahire'ye düzenliyor. Mısır ülkemizin önemli ortaklarından bir tanesi. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız, dostluk bağlarımız var. Mısır ile ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki meseleler Mısır ile konuşmamız gerekn konular.

AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ

NATO destek misyonunun sona ermesiyle bizim askerlerimiz ülkemize dönmüş oldu. Böylece kahraman askerlerimiz 20 yıl boyunca yaptığı görevini tamamlamış oldu. Büyükelçiliğimiz kapatılmadı, hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim dışımızda Pakistan, Rusya, Çin ve İran Büyükelçilikleri faaliyetlerini sürdürüyor.

"AFGANİSTAN'DAKİ HÜKÜMET KAPSAYICI OLAMADI"

Kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını diliyoruz ama kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz 33 kişilik hükümetin geçici olduğu ifade ediliyor. Bu hükümet yeterince kapsayıcı olmadı. Takiplerimizi sürdüreceğiz. Dini, etkin ve yerel güçlerin mecliste söz sahibi olmasını umuyoruz. Kadın hakları konusunu takip ediyoruz.

LAFARGE'A TEPKİ

Şimdi yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge firması, Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş. Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

(Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesiyle ilgili) "Gündeme getiren milletvekili bilgisizlik yüzünden dile getiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı demek Türkiye Cumhuriyeti'nin başı demektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ifadesinin TDK'ya göre tekrar olduğu ifade ediliyor. Bu yaklaşımla eleştirmek tamamen bilgisizliktir."

(FOX TV muhabirinin toplantıya alınmamasıyla ilgili) "Bazılarının takıntılı şekilde ağır ifadeleri olsa da kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Hepiniz buraya gelip katılıyorsunuz. Söz konusu muhabir, 3-4 ayda buraya gelen bir kişidir. Şimdiye kadar hiçbir şekilde engellenmesi söz konusu olmamıştır. Bunu kendisi de ifade ediyor. Bu arkadaşımız uyarıldığında sürekli olarak burada sıkıntı çıkmıştır. FOX yönetimine de bu iletilmiştir. Diğer muhabirlerle hiçbir problem olmamıştır. Bu şahsi bir problemdir. Bu kurumların kuralları var. Buradaki kurallara uyulmasını da isteriz. Kurumsal değil, muhabirin davranışlarına yönelik bir durumdur. Yalancılık örneği olarak kayda geçsin diyerek söylüyorum.

(Deniz Zeyrek'in yazısıyla ilgili) Sözcü'den Deniz Zeyrek de bir yazı yazdı. Baştan aşağı yalan. Ortak bir dostumuz varmış da kendisine bir şey söylemişim de "Ben de bunu diyorum" gibi bir tavra girdi. Benim Kültür ve Turizm Bakanlığım sırasında Devlet Opera ve Balesi ile ilgili yalan bir haber yapıldı. Kendilerine ulaşıp anlattık. Başka bir kanalla yapılan şeyi, tamamen kişiselleştiriyorlar. Bahsedilen şahsın tahammül ettiğimiz davranışlarına tahammül edeceklerini sanmıyorum. FOX ile bir derdimiz yok. Biz hangi sorudan çekinmişiz, çekinecekmişiz? Biz belli sınırlar içinde duruyorsak zannetmesinler ki zaaftır.

(Laiklik tartışmasıyla ilgili) Sayın Resul Tosun'un da Engin Özkoç'un da ifadelerine katılmıyoruz. AK Parti'nin laiklik konusuyla ilgili duruşu nettir, tüzüğümüzde var. Anayasa'da kalmasını istiyoruz, kesinlikle çıkartılamaz. Laiklik etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda barışı sağlayan bir mekanizma. Bir laiklik prensibinin Anayasa'da korunması gerektiğini düşünüyor. Laikliğin istismarıdır laikçilik. AK Parti iktidara geldiği ilk günden beri Laiklik prensibini güçlü bir şekilde korumuştur. Cumhuriyet laiklik ve demokrasi arasındaki denge iyi işlediği zaman Türkiye'nin ilerlemesi her zaman iyi olmuştur.

(Edremit'teki törenle ilgili) Kıyafet inanç ya da yaşam tarzlarından dolayı aşağılama olarak değerlendiren varsa Cumhuriyeti anlamamıştır. Türkiye'de, Kurtuluş döneminde o kıyafetle kadınlar anneler cepheye mermi taşıyorlardı. Bu kadar vahşi bir şey olabilir mi? Tam bir zekasızlık örneği. Ne Cumhuriyet'ten, ne tarihten ne de kadın haklarından nasibini almış. Yaşam tarzı ne olursa olsun bizi ilgilendirmez. Kadınların bir tanesine bile saygısızlık taşıyorsa elimizin tersiyle itmemiz lazım.

(Göçmen konusuyla ilgili) Suriye'deki savaş ilk ortaya çıktığında Cumhurbaşkanımızın Obama ile yaptığı görüşmenin esası güvenli bir bölge oluşturulmasıydı. Bu olsaydı bu mülteciler Türkiye ve Avrupa'ya gitmeyeceklerdi. Gelinen noktada bunun dikkatli bir şekilde nasıl geriye döndürebiliriz diye stratejiler geliştirilmeli. Bunun aşamaları ne olur, şu an bir şey söylememiz en iyisi. Türkiye'nin diğer ülkelerin onayı olmadan şu mekanizmayı kullanalım demesi yürütülen görşmelere de zarar verir. Bölge ülkeleri ve BM ile görüşülüyor.

(Kılıçdaroğlu'nun '12 Eylül' açıklamasıyla ilgili) Böyle bir ifade kullanması trajik. CHP'de gerçekten bu sıkıntılı darbelerle ilgili geçmişiyle yüzleşmek isteyen demokrat arkadaşlarımız da var. Keşke CHP'deki bazı demokrat arkadaşlarımızın düşündüğü gibi düşünseydi. 15 Temmuz'da ne oldu. FETÖ TBMM'yi, Külliye'yi bombaladı. Cumhurbaşkanımızı öldürmek için harekete geçti. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Evinde izledi. İktidarını darbelere borçlu olmak bizim geleneğimizde yok, onların geleneğinde var.