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Haberler Gündem 1 kişi daha ikna edilerek PKK’dan kaçıp teslim oldu

1 kişi daha ikna edilerek PKK’dan kaçıp teslim oldu

1 kişi daha ikna edilerek PKK’dan kaçıp teslim oldu

14.9.2021

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çabalarıyla bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 2008 yılında PKK'ya katılan örgüt üyesinin son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 144'e yükseldi.

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