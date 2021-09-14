KUZEY Kore, aylar sonra yeniden yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptı. Konuyla ilgili yapılan haberlerde, Kuzey Kore'nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirildi. İki denemede de füzelerin 1500 kilometreye kadar mesafe katettiği belirtilen haberde, Kuzey Kore'nin gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.
Aylar sonra uzun menzilli füze denemesi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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