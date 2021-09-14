  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Aylar sonra uzun menzilli füze denemesi yapıldı

Aylar sonra uzun menzilli füze denemesi yapıldı

Aylar sonra uzun menzilli füze denemesi yapıldı

14.9.2021

KUZEY Kore, aylar sonra yeniden yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptı. Konuyla ilgili yapılan haberlerde, Kuzey Kore'nin cumartesi ve pazar günleri yaptığı füze denemelerinin başarılı olduğu bildirildi. İki denemede de füzelerin 1500 kilometreye kadar mesafe katettiği belirtilen haberde, Kuzey Kore'nin gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aylar sonra uzun menzilli füze denemesi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.