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Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan meselesi ele alındı.

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü!

14.09.2021, 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021, 15:21

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

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