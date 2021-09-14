Millet İttifakı’na Demirtaş’tan rest

SON günlerde milletvekillerinin tartışmalarıyla gündeme gelen Millet İttifakı içerisindeki kriz büyüyor. İttifak içerisindeki son çatlak, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Bir internet sitesinde mesajı yayımlanan Demirtaş, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybeder" dedi. Muhalefete açık bir şekilde protokol imzalama teklifinde de bulunan Demirtaş, "Seçim sonrası için muhalefetin güven vermesi çok önemli. Yani seçilecek yönetim, bir süre sonra kendisinden başka tüm kesimleri yok saymamalı" ifadelerini kullandı. Demirtaş, daha önce de "Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Biz buna payanda olmayız" demişti.