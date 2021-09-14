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Milli Eğitim Şurası'nın tarihini Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında Milli Eğitim Şurası'nın 1-3 Aralık tarihlerinde toplanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Şurası’nın tarihini Erdoğan duyurdu
AA

14.09.2021, 22:51 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021, 22:52

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Eğitim alanında Türkiye için yeni ufuklar açacağına inandığım Milli Eğitim Şurası'nı bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında toplama kararı aldık. Milli Eğitim Şurası'nın şimdiden tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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