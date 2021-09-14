MİT ve Mehmetçik’ten nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'nın koordineli operasyonunda, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci hedef alındı. Örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden ve 2020 yılında örgütün üst yönetiminin özel talimatıyla Gara'da görevlendirilen Ekinci, ortak operasyonda etkisiz hale getirildi.

YARDIMCILIKLARINI YAPMIŞTI

Geçmişte Türkiye'de PKK/KCK'nın eylemlerinde yer alan ve güvenlik güçlerinin takibine giren Ekinci'nin, 2011 yılında Irak'a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katılım yaptığı tespit edildi. Irak'ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra Kandil'de görevlendirilen Ekinci'nin, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptığı öğrenildi. Ardından Sincar'da görevlendirilen Ekinci'nin, örgütün Sincar'da kayıplar vermesi üzerine tekrar Kandil alanına çekildiği bildirildi. Geçtiğimiz yılki operasyonların ardından Ekinci'nin, üst düzey örgüt mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak bu bölgede görevlendirildiği öğrenildi.