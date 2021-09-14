Örgüte çocuk kazandıran zanlıya 7,5 yıl hapis cezası

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emel K'nın (32) yakalanması için çalışma başlattı. Polis, örgütün kapatılan dershanesinde sınıf öğretmenliği yapan ve cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra serbest bırakılan Emel K'yı Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde gözaltına aldı. FETÖ üyesi Emel K'nın, zeki çocukları tespit edip örgüte kazandırma faaliyeti yürüttüğü ve 7-11 yaş arasındaki çocuklara örgüt elebaşının kitaplarını okuttuğu öne sürüldü.