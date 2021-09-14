  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Örgüte çocuk kazandıran zanlıya 7,5 yıl hapis cezası

Örgüte çocuk kazandıran zanlıya 7,5 yıl hapis cezası

Örgüte çocuk kazandıran zanlıya 7,5 yıl hapis cezası

14.9.2021

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emel K'nın (32) yakalanması için çalışma başlattı. Polis, örgütün kapatılan dershanesinde sınıf öğretmenliği yapan ve cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra serbest bırakılan Emel K'yı Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde gözaltına aldı. FETÖ üyesi Emel K'nın, zeki çocukları tespit edip örgüte kazandırma faaliyeti yürüttüğü ve 7-11 yaş arasındaki çocuklara örgüt elebaşının kitaplarını okuttuğu öne sürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Örgüte çocuk kazandıran zanlıya 7,5 yıl hapis cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.