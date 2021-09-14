Pençe Şimşek bölgesi abluka altında

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde operasyonlar aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi. Öte yandan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınakta mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu. Bölgede operasyon sürüyor.