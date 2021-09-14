Sokak ortasında yapılan dev askeri tatbikat tepki çekti

LETONYA ordusu tarafından başkent Riga'nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu. Savunma Bakanlığı, gelen tepkiler sonrası askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Açıklamada, "Durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz" denildi