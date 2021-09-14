  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Sokak ortasında yapılan dev askeri tatbikat tepki çekti

Sokak ortasında yapılan dev askeri tatbikat tepki çekti

Sokak ortasında yapılan dev askeri tatbikat tepki çekti

14.9.2021

LETONYA ordusu tarafından başkent Riga'nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu. Savunma Bakanlığı, gelen tepkiler sonrası askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Açıklamada, "Durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz" denildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokak ortasında yapılan dev askeri tatbikat tepki çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.