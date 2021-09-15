Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki işçi buluşmasında konuştu: Çalısanlarımızın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçilerle buluşma programında konuştu. Burada önemli mesajlar veren ve ekonomik verilerin pandemi öncesinin bile üzerine çıktığını aktaran Erdoğan, "Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız" dedi. Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:



TERCİHİMİZ ÇALIŞANDAN YANA

Farklı sektörlerde alın teriyle ekmeklerini kazanan kardeşlerimle bugün bu gazi mekanda, milletin evinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Türkİş Başkanımız ve Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gönüllerinizden kopup gelen şu sevgi için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hayatına İETT'de işçi olarak başlamış, siyasetin her kademesinde bulunmuş bir kardeşinizim. Emeğiyle alın teriyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet farkındayız. Bu hakların temini için gerektiğinde imkanları zorlama pahasına tercihimizi hep çalışanlarının emeklerinden yana kullandık.





REFAH YÜKSELTEN FORMÜLLER

Asgari ücreti 16 kata yakın artırmamız milli gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelir ve refahını yükseltecek formüller üzerinde durduk. Kamu ve özel sektörü benzer yönde hareket etmeye yönelttik.



HEDEFİMİZE SIKICA BAĞLIYIZ

Salgın ve saldırılar nedeniyle yavaşlasak da süratli bir toparlanma ile salgın öncesinin bile üzerine çıktık. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Çalışanlarımızın refahı ve ekonomide Türkiye'yi en üst seviyeye çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Ülkemizin siyasetten ekonomiye savunmadan altyapıya her alanda katettiği mesafeti görenlerin panikleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.



Erdoğan, Steinmeier İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkileri ile Afganistan konusu ele alındı. Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti. Görüşmede Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığı da vurguladı.