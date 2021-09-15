Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır’ı tebrik etti

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.