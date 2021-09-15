Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı tebrik etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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