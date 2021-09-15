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Haberler Gündem Kocaoğlu’ndan isim açıklaması

Kocaoğlu’ndan isim açıklaması

Kocaoğlu’ndan isim açıklaması

15.9.2021

28 Şubat Davası'ndan ceza alıp tutuklanan ve rütbeleri sökülen Çevik Bir'in isminin Buca'daki meydandan kaldırılması konusu gündem oldu. Dün toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP Grubundan meydana önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun adının verilmesi önerisi geldi. Yaptığı açıklamada konuya soğuk baktığını söyleyen Kocaoğlu ise, "Komisyondan çıkarsa bile ismimin konulmasını tasvip etmiyorum. Bir yere isim verilecekse vefatından sonra verilmesinden yanayım" ifadelerini kullandı.

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