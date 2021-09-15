Mahkemeden Soyerlere ret

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki 21 dönüm zeytinliklerinde "zeytin sıkma tesisi ve bakıcı evi yapacağım" diye izin alıp kondurduğu havuzlu villa gündemden düşmüyor. Soyer'e bu villayla ilgili mahkemeden şok bir haber geldi. Soyer çifti, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün zeytinlikteki yapıların projeye aykırı ve kaçak bölümleri için Soyer çiftine kestiği para cezasını ödedikten sonra mahkemeye taşımıştı. Ancak mahkeme, Soyer çiftinin 455 liralık ceza için yaptığı itirazı reddetti. Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi, Soyer çiftinin itirazını Kabahatler Kanunu'nun 28. maddesi gereğince reddetti. Mahkeme yine aynı kanun uyarınca bu kararın kesin olduğuna karar verdi.



CEZA VAR AMA YIKIM YOK

BU arada mahkeme başta bin 650 liralık kısmı bilirkişi ücreti olmak üzere bin 950 liralık yargılama giderinin de Soyerler tarafından ödenmesini ve bunun Hazine'ye gelir kaydedilmesini kararlaştırdı. Yeni Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden "zeytin sıkma ve işleme tesisi, bakıcı evi ve sulama havuzu" yapmak için izin almasına rağmen Neptün Soyer'e ait olan Ulamış Mahallesi, 296 ada 43 parsel numaralı, 21 bin 785 metrekarelik zeytinliğe havuzlu villa inşa ettiğini ortaya çıkarmıştı. Yeni Asır'ın haberinin ardından buradaki yapılarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme yapılmıştı. 26 Eylül 2020'de bu inceleme ile ilgili hazırlanan raporu da Yeni Asır yayınlamıştı.



İDARİ PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

HAZIRLANAN rapora göre, Soyer çiftinin 5 Eylül 2018'de bu zeytinlikte yapmak için izin aldığı 267 metrekarelik ve işleme tesisi'nden eser bulamamıştı. Ayrıca havuzun etrafında bulunan 75 metrekarelik kısımda projesinde yer almamasına rağmen barbekü benzeri yapı ile dinlenme alanı yapıldığı ve etrafının taş duvar ile çevrildiği tespit edilmişti. Ayrıca yönetim ofisi ve bakıcı evi binasının projede yer alanın aksine teras ile gösterilen ve yapının iki tarafında bulunan kısımların camla kapatıldığı belirlenmişti.

ERHAN GÜLENÇ