MHP liderinden laiklik çıkışı

MHP lideri Devlet Bahçeli, laikliğin Anayasa'dan çıkarılması tartışmasıyla ilgili, bir açıklama yaptı. Bu görüşü seslendiren veya destek verenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini dinamitlemek isteyen, kurucu emanetleri kundaklamak için gün sayan hastalıklı ve hasarlı zihniyetler olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Laiklik dinsizlik değildir. Kavramsal çatısı dinle çatışmalı da görülmemelidir. Türkiye laik, sosyal ve hukuk devletidir. Millet, Müslümandır. Herkesin dini inanç ve vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır. Bilinmelidir ki, ne dinimize laf söyletiriz, ne de Cumhuriyet'in laiklik sütununu kırdırırız" ifadelerini kullandı.