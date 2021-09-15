Millet İttifakı’nın aday çıkmazı

CHP'nin etrafında toplanan Millet İttifakı'ndan sürekli çatlak sesler yükseliyor bu aralar. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday çıkarma konusunda kararsızlık içinde olan ittifak üyelerinden her gün farklı ve taban tabana zıt açıklamalar geliyor. Parti içinde adaylık konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimlerinin öne çıkmasından rahatsız olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin aday olabileceğini açıklaması, bu rahatsızlığın yansıması olarak yorumlansa da CHP liderinin bu tavrının altında erken açıklanması durumunda adayın süreç içinde yıpratılması da var. Bugüne kadar iktidara gelmeleri durumunda parlamenter sisteme geri döneceklerini her fırsatta dillendiren biri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem parti başkanı hem de cumhurbaşkanı adayı olması pek ihtimaller dahilinde değil.





PARTİSİ İÇİN BİLE UMUT OLMADI

Zaten açıklamalarıyla toplumda ciddi bir tepki odağı haline CHP liderinin, adaylığına yalnız CHP seçmeni değil, parti kurmaylarının bile yeterince inandığını sanmıyorum ben. Kaldı ki cumhurbaşkanı adayı olarak halkın karşısına çıkacak, vaatlerde bulunacak, kitleleri peşinden sürükleyecek bir profil de değil Kılıçdaroğlu... Yani bugüne kadar yaptıkları ve söyledikleriyle kendi partisi ve seçmeni için bile umut olamayan CHP liderinin, Millet İttifakı çatısı altındaki partilerin ve onların seçmeninin desteğini alması imkansıza yakın bir ihtimal...







GİZLİ İTTİFAK RAHATSIZLIĞI

Kurulduğu ilk günden bu yana PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kapalı kapılar altında ittifak pazarlığı yapan Millet İttifakı'nın geleceği de HDP'nin bu gizlilikten duyduğu rahatsızlık nedeniyle tehlike altında. HDP'liler bugüne kadar bu gizlilikten duydukları rahatsızlığı her kademeden birçok kez dillendirdi. Şimdilerde ise bu söylemler had safhaya ulaşmış durumda. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce ismi üzerinde son ana kadar uzlaşma sağlayamayan Millet İttifakı, yerel seçimlerde özellikle HDP'nin gizli desteği ile büyükşehirlerde yakaladığı ivmeyi sadece resmi ortaklarına mal edip gizli ortağı HDP'yi küstürünce, belediyelerde yaptığı kadrolaşmada HDP'lilere fazlaca yer vererek telafi etmeye çalışmıştı. Ancak bu gelişme ittifakın resmi ortaklarınca tepkiyle karşılanmıştı. Geçmişteki bu gelişmeler değerlendirildiğinde CHP'nin önümüzdeki seçimlerde işi daha da zor görünüyor. Ancak bildiğimiz üzere, CHP kadrolarının geçmişte yaşananlardan ders almama gibi bir özelliği var.



YİNE AYNI SÖYLEMLER

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişin ardından önce parlamenter sistem alışkanlığı ile parti başkanının cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini savunan CHP lideri, tabandan gelen İnce ısrarı karşısında daha sonra defalarca ağız değiştirmiş, en son istemeyerek de olsa İnce'yi aday yapmak zorunda kalmıştı. Zaten seçim çalışmaları boyunca da Kılıçdaroğlu ve ekibi İnce'yi yalnız bırakarak bu isteksizliklerini göstermişti. Şimdi Kılıçdaroğlu, yine aynı yolları yürüme niyetinde görünüyor. Bir yandan ortak aday ve ittifak ortaklarıyla birlikte karar mekanizması oluşturulması gerektiği ile ilgili söylemlerde bulunuyor. Bir yandan ise parti içinden adaylık konusunda gelen atakları önlemek izin kendi adaylığını öne sürüyor. Diğer taraftan da gizli ortaklıktan sıkılan HDP'den yükselen 'Bizi görmezden gelemezsiniz' restleri var. İYİ Parti ve Akşener'in de adaylık konusundaki tutumu da göz önüne alındığında CHP ve Kılıçdaroğlu'nu zor günlerin beklediği şimdiden anlaşılıyor. Tabi bu süreçte daha farklı ne gibi engeller çıkacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.



İZMİR'DE ÇARK ETMİŞTİ

CHP lideri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İzmir ziyaretinde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorulara cevap vermiş, kendi adaylığı ile ilgili ise "ittifak ortaklarımızla oturur konuşur birlikte değerlendirme yaparız" diyerek topu Millet İttifakı ortaklarına atmıştı.



KRİZLERİ BİR TÜRLÜ BİTMİYOR

GEÇTİĞİMİZ Temmuz ayında İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve CHP'li milletvekili Cihangir İslam, Twitter'da birbirine girmişti. Saadet Partisi'nden istifa edip CHP'ye geçen İslam, Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımının altına "'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" yanıtını verince aralarında laf dalaşı yaşanmıştı. Haziran ayında da ittifak ortakları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Ortak aday belirlemede HDP olmasın" açıklamasıyla birlikte gerilmişti.



PAÇACI'DAN SONRA PAYLAN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın, "Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" çıkışı Millet İttifakı ortaklarının arasında bomba gibi düşerken bir çatlak ses de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek. Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz" dedi.



"HDP'yi ciddiye ALMAYAN KAYBEDER"

GİZLİ ittifak tartışmalarında en son Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da, ilkesiz ittifakların 'kazanarak kaybetmeye' yol açacağını belirterek "HDP tartışmayı demokratikleşmeye oturtmak için bir tutum belgesi açıklamaya hazırlanıyor. Peşinen söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar, demokrasiyi stratejik bir hedefe ve programa dönüştürmeyenler kaybeder" ifadelerini kullanmıştı.

ZÜMRÜT YILMAZ - HABER ANALİZİ