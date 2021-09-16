AK Parti Yerel Yönetim toplantıları başlıyor

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları, 21 şehirden 201 AK Partili belediye başkanının katılımıyla yarın başlayacak. Geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan toplantıların ilki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, 17-18-19 Eylül'de Balıkesir'de düzenlenecek. Toplantıda, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'dan 201 AK Partili belediye başkanı bir araya gelecek

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