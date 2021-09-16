HDP’li meclis üyesinden İstiklal Marşı saygısızlığı

MERSİN'DE Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın okunuşu sırasında tüm meclis üyeleri ayağa kalkarak hazır ola geçti. Bu sırada bazı HDP'li meclis üyelerinin bundukları yerlerde ayağa kalkmasına rağmen marşı okumaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan anlarda dudaklarını bile oynatmayan bazı HDP'liler İstiklal Marşını okumadı. HDP'li Meclis üyesi, Divan Katibi Gülçin Demir ise İstiklal Marşı okumayışına dini vecibelerinden ötürü kürsüde şarkı söyleyemeyeceği savunması yaptı. Belediyenin CHP'li meclis üyelerinin de konuya sessiz kalması tepki çekti.

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