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Haberler Gündem Pençe-Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Pençe-Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz

Pençe-Şimşek bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz

16.9.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
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