Sınırda engellenen kaçak sayısı 2 milyon 327 bin

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin göçle mücadele konusunda çok başarılı operasyonlar yaptığını söyledi. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın göç konusunda ciddi küresel sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Soylu, "2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir. Türkiye'nin 2016 yılından beri ülke içinde yakaladığı kaçak göçmen sayısı da 1 milyon 293 bin 662'dir" dedi.

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